Cosvig in crisi Scatta la Cig per 17 dipendenti

Diciassette dipendenti di Cosvig in cassa integrazione dal 12 giugno, a rotazione, fino al 31 dicembre. A lanciare l’allarme, il gruppo di opposizione di Castelnuovo Bene Comune. "La notizia, trapelata nelle ultime ore, è giunta inaspettata, in quanto, a nostra specifica domanda sulla situazione del Cosvig nel consiglio comunale del 31 maggio, il sindaco Alberto Ferrini si era mostrato abbastanza ottimista sul percorso intrapreso. Dalle sue parole, nessun accenno sulla reale situazione - dice l’opposizione - C’è troppo silenzio intorno a questo argomento. Occorre che la cittadinanza, e tutti i consiglieri ne siano informati. Dobbiamo sapere cosa sta succedendo al Cosvig che dal 1988 supporta le amministrazioni geotermiche nel portare avanti linee strategiche comuni. Nell’esprimere solidarietà ai lavoratori, chiediamo a sindaci e Regione, soci del consorzio, il massimo impegno per la difesa dei posti di lavoro e per la stabilità di Cosvig che, soprattutto in questa fase della transizione energetica, può svolgere un ruolo di primo piano per la geotermia".