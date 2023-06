Cosvig e i tagli su 17 lavoratori "Le amministrazioni pubbliche facciano sentire la loro voce"

"Cosvig? Una grande risorsa e opportunità per il territorio, ma per aumentare i servizi c’è bisogno di tutta la qualità della sua forza lavoro". La Filcams Cgil proclama lo stato di agitazione sindacale dopo l’avvio degli ammortizzatori sociali, a rotazione, per 16 dipendenti di Cosvig, il consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche la cui proprietà è stretta nelle redini dei Comuni geotermici e della Regione. Il sindacato ricostruisce le ultime e compulsive settimane che hanno portato il cda aziendale alla scelta del fondo di integrazione salariale per i 17 lavoratori., che vedranno decurtata una sostanziosa parte del proprio salario.

"Il 9 giugno scorso a Larderello abbiamo incontrato il cda, assistito da Confindustria Toscana Sud, per discutere sulla procedura che era stata avviata per l’attivazione dell’ammortizzatore sociale Fis per tutti i dipendenti. Una richiesta che viene supportata dall’analisi di quanto successo negli ultimi anni al consorzio, relativamente alle risorse economiche che ogni amministrazione comunale versava regolarmente perché il consorzio lavorasse sulla promozione dello sviluppo socioeconomico delle zone interessate.

Da circa due anni - sottolinea Filcams - queste risorse non vengono più versate dai Comuni per un percorso amministrativo che gli stessi Comuni hanno chiesto a Cosvig di avviare. Quindi il futuro del consorzio è a rischio, così come il futuro di 17 lavoratori e lavoratrici con le loro famiglie".

Dopo l’incontro, il personale del consorzio si è riunito con Filcams Cgil di Grosseto, Pisa e Siena per valutare la firma dell’accordo di apertura dell’ammortizzatore sociale. L’assemblea ha condiviso con l’organizzazione sindacale di procedere con la firma, "esprimendo al contempo tutta la preoccupazione e l’ansia rispetto ai prossimi mesi, per questo abbiamo votato convintamente anche l’apertura dello stato di agitazione di tutto il personale Cosvig - riprende la sigla sindacale - con la convinzione, oggi più che mai, che per far funzionare il consorzio e per dare ed aumentare i servizi al territorio, ci sia bisogno di tutta la qualità della sua forza lavoro".

Seguono le conclusioni del sindacato: "Ora ci aspettiamo una manifestazione di volontà importante da parte delle amministrazioni pubbliche - continuano – per dare garanzie sulla sostenibilità dell’ente, permettendo a Cosvig non solo di riprendere appieno la sua attività relativamente alla gestione dei fondi della geotermia, ma anche di ampliare ulteriormente le sue funzioni".

ip