Cosvig, Cgil attacca "La Regione si esprima sul futuro dell’ente e della geotermia"

di Ilenia Pistolesi

Una crisi che ancora non spalanca scenari più fausti per il futuro del Cosvig, il consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche i cui vertici, durante l’ultima assemblea dei soci dei giorni scorsi (i Comuni e la Regione) sono stati azzerati ed è stato nominato un amministratore unico per la società consortile, un avvocato di Grosseto. Ne parliamo con Massimo Basilei, coordinatore di zona della Cgil.

Basilei, cosa significa arrivare ad azzerare i vertici della società, dopo le dimissioni dell’ex presidente Emiliano Bravi e gli ammortizzatori scattati da oltre un mese per quasi una ventina di dipendenti?

"L’azzeramento dei vertici può trasformarsi in una visione di Cosvig come una scatola vuota, da riempire di contenuti e programmi. Con il proseguimento di un progetto di espansione per la geotermia. Ma tutto è ancora nebuloso".

La società da settimane ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali per una parte del personale.

"Parliamo di Fis, che non è come la cassa integrazione. Per legge, sono ammortizzatori ‘più poveri’ che hanno durate più brevi. il problema è nel reperimento delle risorse. O meglio, per quanto concerne Cosvig, si tratta di un fondo. E i fondi possono esaurirsi".

Qual è la sua analisi sui motivi che hanno scatenato la marea che ha travolto Cosvig?

"Il Cosvig è rappresentazione di aree diverse della geotermia toscana e abbiamo assistito anche a posizioni contrastanti fra gli stessi Comuni soci e l’altro socio, la Regione. Se siamo arrivati alle porte della scadenza delle concessioni geotermiche senza sapere se verrà fatto un bando o se verrà intrapresa la strada di una proroga, siamo di fronte a un quadro che la dice lunga sulla crisi. E la proroga fino alle fine del 2025 non è la panacea, perché l’arco di tempo è breve per imbastire una maxi gara con criteri europei e perché l’attuale gestore, in una cornice dettata da un magma di confusione, ha bisogno di altro, cioè di certezza".

Come intende muoversi la Cgil?

"Ci siamo attivati immediatamente con le nostre strutture regionali confederali e di categoria, affinché le stesse, a loro volta, si attivino con la Regione Toscana. La Regione deve esprimere, una volta per tutte, una posizione univoca sul futuro dell’ente e sulla geotermia. Come sindacato, in un clima in cui sono troppi i punti interrogativi per il futuro di una società e di una risorsa, la geotermia, che è patrimonio della nostra Regione, non staremo a guardare. Ci sono lavoratori spediti a casa, siamo al loro fianco e siamo preoccupati per il loro futuro".