Cosvig, bufera sui Comuni: "Le quote vanno pagate"

Pagare o non pagare le quote al Cosvig? Questo è il problema per le amministrazioni comunali di Pomarance, Castelnuovo, Radicondoli e Montieri. "Quattro dei sindaci si sono dati la zappa sui piedi – commentano dal Partito Democratico –. Nei mesi scorsi c’è stata un’interpellanza inoltrata dalle quattro amministrazioni comunali a uno studio legale privato per sapere se fossero tenuti a pagare le quote come soci del Cosvig. Come Partito Democratico l’avevamo definita un’interpellanza stravagante e inutile considerato il fatto che l’Avvocatura della Regione e altri organismi pubblici avevano dichiarato e scritto che le quote andavano in ogni caso pagate". Una questione al centro di una richiesta di accesso agli atti per poter leggere la risposta dello studio legale. "In secondo luogo – si legge nel testo – come rilevato al paragrafo V, non pare che il venir meno della qualificazione di CO.SVI.G.S.c.r.l. come società in house, nella fase transitoria, possa fornire solidi argomenti per negare la debenza del contributo". E quindi, in sostanza, le quote vanno pagate. "Cari cittadini – continua la nota del Pd – essendo questo un parere emesso da un ente privato con risorse pubbliche a valle di pareri già emessi da enti pubblici autorizzati, non sappiamo se prima o poi la Corte dei Conti vorrà entrare in merito, ma, come potete constatare, appare evidente come contro il Cosvig ci sia stato ed esista tuttora da parte di alcuni sindaci soci un inspiegabile e ingiustificato accanimento motivato a nostro parere dal solo fine di volerlo abolire o comunque di privarlo delle sue caratteristiche peculiari, prima tra tutte quella di ente progettuale al servizio dei territori geotermici".

Un episodio che per il partito democratico significherebbe la chiara volontà, da parte di alcuni sindaci, di mettere fine al Cosvig. "Rifiutandosi di pagare le quote dovute – concludono i Dem – viene meno la credibilità di Cosvig come consorzio, tanto che molto probabilmente questa assurda decisione comporterà che le risolse geotermiche non saranno più gestite localmente sui territori geotermici ma semmai a livello regionale con gravi conseguenze soprattutto per l’assetto economico della zona tradizionale. Altro fatto grave è la possibile perdita di oltre 12 posti di lavoro".