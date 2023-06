Cosvig, ammortizzatori sociali al via "E’ una fase delicata, serve liquidità E di staccarsi da Sesta Lab"

VALDICECINA

Il nocciolo della questione che ha invaso, come una marea, 16 dipendenti di Cosvig (consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche) finiti da ieri in cassa integrazione a rotazione, riguarda sostanzialmente l’urgenza di scorporare il consorzio (ente pubblico che vede alla testa Comuni geotermici e Regione, ndr), da Sesta Lab, uno dei più importanti laboratori al mondo per prove di combustori di turbine a gas, area di ricerca che si trova nel Comune di Radicondoli.

I motivi che hanno indotto il consiglio di amministrazione a intraprendere la strada della cassa integrazione vengono sviscerati dal presidente del Cosvig Emiliano Bravi. "Per normativa, Sesta Lab deve scorporarsi dal Cosvig. Questa ‘unione’ ha portato il consorzio a vedere bloccati i trasferimenti di risorse". Dunque, le casse di Cosvig piangono e l’orizzonte immediato di sopravvivenza ha guardato al ricorso degli ammortizzatori sociali per una fetta di dipendenti.

"In questa delicata fase di passaggio – prosegue il presidente Bravi – Cosvig ha bisogno di liquidità e di staccarsi da Sesta Lab che si occupa di ricerca. Gli ammortizzatori sociali, intanto, sono scattati per un periodo di 8 settimane, un lasso di tempo entro il quale mi auguro che la proprietà del consorzio, ossia i Comuni delle aree geotermiche e la Regione, mettano in atto strategie di rilancio. La volontà del consiglio di amministrazione, e questo punto deve essere chiaro, è quella di non mettere alla porta alcun dipendente. E il mio auspicio è che gli ammortizzatori sociali possano durare meno tempo rispetto alla previsione che ci ha condotti alla loro attivazione con il sistema della rotazione, per non gravare troppo sui dipendenti stessi". La situazione sarà al centro di un incontro dei soci, che si terrà a breve.

"L’obiettivo del cda, intanto, è non licenziare nessuno – conclude Bravi – deve essere completato il percorso di Cosvig come società in house, con il distacco di Sesta Lab, e la proprietà non deve prendere tempo perché in ballo c’è il futuro di un’azienda che deve crescere come volano di investimenti e di lavoro".

Ilenia Pistolesi