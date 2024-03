"Costruiremo una nuova scuola sicura per alunni e per il personale"

Una nuova scuola media. Lo annuncia l’amministrazione comunale. La decisione è stata comunicata ieri mattina nel corso di un incontro in Comune, al quale hanno preso parte il sindaco Alberto Lenzi, il responsabile dell’ufficio tecnico Dario Barabino e la professoressa Raffaella Ioannone assieme ad altre figure rappresentative dell’Istituto. L’incontro era stato convocato per fare il punto dopo il trasferimento delle scuole medie nel plesso delle elementari di via Casaferri, per motivi di sicurezza dei ragazzi e di tutto il personale dipendente. La dirigenza didattica dell’Istituto, composta da circa 10 persone, in accordo con il Comune di Crespina Lorenzana ha trovato una sistemazione provvisoria in due locali della scuola per l’infanzia di Ceppaiano.

In questi giorni l’amministrazione comunale di Fauglia ha fatto le dovute considerazioni circa la convenienza di intervenire sul vecchio edificio con le opere necessarie, peraltro molto dispendiose, oppure se progettarne uno nuovo per accogliere sia la scuola media che gli uffici amministrativi. "La conclusione – dice il sindaco Alberto Lenzi – è che la costruzione di un nuovo edificio, adiacente all’attuale scuola elementare, rappresenti la migliore soluzione. Per questa ragione, dopo aver concordato con la dirigenza scolastica spazi e numero di aule, di laboratori, della mensa e altri locali accessori, è stato dato mandato all’ufficio tecnico di iniziare a progettare un nuovo edificio".

"Siamo consapevoli – conclude – che questo comporterà qualche disagio per tutti, ma il risultato sarà sicuramente più soddisfacente che fare costosi interventi su un edificio vecchio, che comunque non porterebbero agli stessi standard di sicurezza rispetto a un edificio nuovo realizzato, con tecnologie avanzate in termini antisismici e di comfort".

C.B.