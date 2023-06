Costituzione e Statuto regionale in dono a tutti i neo diciottenni

Il presidente del consiglio regionale Antonio Mzzeo e il sindaco Giulia Deidda hanno donato ai diciottenni una copia della Costituzione e dello Statuto regionale. "Nella convinzione di aver dato loro uno strumento fondamentale per la crescita – ha detto Mazeo – come donne, come uomini, come cittadini consapevoli". "Abbiamo fatto una cerimonia semplice, davanti al palazzo comunale – ha detto lDeidda. E rivolta ai giovani presenti ha aggiunto: – Cari ragazzi e care ragazze, con grande emozione abbiamo segnato l’inizio del vostro cammino di diritti; siamo noi adulti che passiamo il testimone a voi, che da oggi siete chiamati a rispondere a pieno delle vostre azioni".

Deidda ha ringraziato il presidente Mazzeo di aver partecipato alla cerimonia, augurando ai giovani che il testo della Costituzione e dello Statuto li "accompagni per tutta la vita, scandendone i momenti pubblici e privati più importanti".