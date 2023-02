Con una cena conviviale di venerdì, sono ripartite le attività del Comitato Montopoli nel Cuore. I tanti presenti hanno ribadito l’importanza di rimettersi in marcia, sempre con la stella polare del recupero dei "Sottofossi" ma non soltanto, perché sono tanti gli spunti che Montopoli offre. Il Comitato in primis ha deciso di stilare un bollettino periodico che informa su quello che fa e su ciò che vorrebbe fare. Inoltre il Comitato invierà lettere a tutte le associazioni locali – allo scopo di contribuire con idee e suggerimenti a nuove iniziative - perché l’unione fa la forza. Senza dimenticare la richiesta all’amministrazione di poter avere un referente all’interno della giunta per meglio coordinarsi reciprocamente. Ma ci sono già anche aspetti operativi: per la prossima Festa della Donna è prevista un’iniziativa, anche perché proprio l’otto marzo 2021 andò in scena una delle prime azioni del Comitato sul percorso dei Sottofossi.