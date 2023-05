"Così la Ztl funziona e dà risultati"

La Ztl è già in versione estiva. Varchi accesi tutte le sere. Mentre fioccano – sull’organizzazione della zona a traffico limitato – nuove polemiche con Confcommercio, l’amministrazione ribadisce l’efficacia del progetto. Numeri alla mano. "Nei primi quattro mesi del 2023, i dati ci aiutano a capire la portata della Ztl – spiega un nota – : con varchi attivi i transiti complessivi hanno punte massime di 3mila passaggi, mentre quando i varchi sono spenti si arriva a 13mila accessi. Il varco più transitato è quello di Piazza Grifoni con 3.500 passaggi a Ztl spenta e mille a Ztl attiva. "Si apre la prima stagione estiva con la zona a traffico limitato in piena funzione da alcuni mesi - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e la vicesindaca Elisa Montanelli -. Abbiamo previsto, già dal mese di aprile, turni serali per gli agenti di polizia municipale, anche nei giorni in cui la Ztl non era attiva; quello che è emerso dal pattugliamento è la cattiva abitudine a lasciare l’auto in spazi non idonei alla sosta, mentre alcuni parcheggi a disposizione della Città restano semi vuoti, con molti posti ancora disponibili.La sosta selvaggia, in alcune zone, grazie all’entrata in vigore della ZTL, sarà notevolmente ridimensionata. In questi mesi abbiamo svolto incontri con cittadini e commercianti, abbiamo accolto alcune delle richieste emerse".

C.B.