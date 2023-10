"Così garantiamo l’istruzione di stranieri e adulti. Grazie al Comune"

PONTEDERA

Gli iscritti al Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) sono oltre 1.200. Di questi oltre 500 frequentano la sede di Pontedera, 51 sono minori, nella maggior parte dei casi stranieri neo-arrivati in Italia. "Il Comune di Pontedera, grazie all’interessamento dell’assessore all’istruzione Francesco Mori – scrive il preside del Cpia Luca Pierini – è intervenuto a sostegno di questi studenti, perlopiù in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Sono stati messi a disposizione del Cpia i locali de Le Mantellate dove gli studenti minorenni, e anche molte donne straniere, possono frequentare in orario antimeridiano i corsi di italiano e quelli per conseguire l’attestato di conoscenza linguistica per ottenere il permesso di soggiorno, del titolo conclusivo del primo ciclo (licenza media) e della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il Comune di Pontedera, con la disponibilità della Propositura dei Santi Jacopo e Filippo, è riuscito a mettere a disposizione del Cpia un ambiente gradevole e accogliente dove si possa avviare un vero e proprio processo di inclusione".

Ma l’intervento del Comune di Pontedera non si esaurisce qui. L’assessore Mori ha garantito anche un contributo di 3.000 euro che sarà utilizzato dal Cpia a parziale copertura delle spese per l’acquisto dei libri di testo e altri sussidi didattici per gli studenti".

"Per finire, gli assessori Cocilova e Mori si sono impegnati anche sostenere un progetto sperimentale di service learning-proposta pedagogica in cui il territorio diventa contenuto e ambiente di apprendimento – conclude il dirigente scolastico Pierini – che vedrà impegnati gli studenti in obbligo scolastico e formativo del Cpia in azioni solidali nei confronti della comunità nella quale vivono. Esprimo pieno apprezzamento nei confronti dell’amministrazione comunale".