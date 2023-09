“Cose d’autunno“ Tra arte e informazione

Proseguono gli appuntamenti mattina il tradizionale appuntamento con la rassegna ‘Cose d’autunno’, evento di arte, informazione e attualità ideato da Fondazione PeccioliPer e iIl Post. Questa mattina il tradizionale appuntamento con la rassegna stampa del Post, questa volta con Luca Sofri e Matteo Bordone per raccontare le notizie del giorno, come funzionano i giornali e i loro meccanismi, in occasione dell’uscita di ‘Cose spiegate bene. Voltiamo decisamente pagina’, la rivista di carta del Post e Iperborea. Oggi alle 17 verrà inaugurata We Rise by Lifting Others, una nuova opera che andrà ad ampliare il catalogo del Macca, un’installazione luminosa di Marinella Senatore, artista multidisciplinare con una formazione in musica, belle arti e cinema.

Questo nuovo progetto concepito per Peccioli è una novità nella produzione dell’artista: è, infatti, la prima volta in cui la Senatore ha realizzato un’architettura praticabile, pubblica e permanente. Le sue opere e performance sono state esposte e commissionate da importanti istituzioni italiane e internazionali. Durante la sua carriera ha collaborato con oltre 7 milioni di persone in 28 Paesi. Le sue opere sono state in mostra al Centro Pompidou; alla Kunsthaus di Zurigo; al MAXXI di Roma; al Castello di Rivoli a Torino; al museo di arte contemporanea di Chicago; alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. L’opera è volutamente collocata nella parte periurbana di Peccioli andando a costituire un ideale confine tra lo spazio abitato e la zona rurale delle Serre, già messi in relazione attraverso il Palazzo Senza Tempo e la sua terrazza panoramica. We Rise by Lifting Others, pur inserita in uno spazio verde, rappresenta la continuazione ideale del progetto di recupero iniziato con l’anfiteatro Fonte Mazzola, la biblioteca comunale e proseguito con il percorso ciclo-pedonale illuminato e il restauro del pozzo di Righetto, andando così a chiudere un programma in cui la riappropriazione di un territorio rurale, l’ampliamento dei suoi confini e la sua storia si ispirano a vicenda. Alle 21.30 al cinema Passerotti ecco ‘Indagini live’. anteprima della puntata in uscita il primo ottobre con Stefano Nazzi e le musiche live di Stefano Tumiati.