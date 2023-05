Cosa fanno le unità cinofile dei carabinieri. Dimostrazione in piazza

CASCIANA TERME

Davanti a quasi 500 persone (di cui oltre 350 alunni della Primatia e della Secondaria di primo grado), i carabinieri hanno organizzato una rappresentazione delle attività delle unità cinofile. La cultura della legalità al centro dell’evento. La manifestazione ha avuto luogo in piazza Garibaldi a Casciana Terme alla presenza del sindaco Mirko Terreni, dell’arciprete don Raimondo Gueli e dell’arciprete emerito don Angelo Falchi. Molti i rappresentanti delle associazioni di volontariato della zona, tra i quali molti appartenenti alla sezione Anc (Associazione nazionale carabinieri). Presenti anche i comandanti della compagnia di Pontedera e della stazione di Casciana. Quattro i binomi impiegati (l’unità è composta da un cane e conduttore), appartenenti alla squadra agonistica del centro carabinieri cinofili di Firenze.

"Esposti i compiti generali delle unità cinofile dell’Arma e descritta la struttura della particolare specialità, con riguardo alla selezione e all’addestramento dei nostri amici a quattro zampe e dei conduttori, si è dato il via alla dimostrazione con i quattro Pastore Tedesco che hanno ovviamente catalizzato l’attenzione dei ragazzi, per la loro bellezza, ma anche per il compatto equilibrio dimostrato, pur in presenza di tante persone – si legge in una nota dell’Arma – Diversi gli esercizi pratici svolti da tutte e quattro le unità cinofile, a partire dalle prove di obbedienza, fino alla simulazione di alcuni e più tipici interventi di polizia. In quest’ultimo scenario, i militari hanno simulato casi di scippo, con inseguimento e placcaggio degli autori in fuga, anche a bordo di veicoli. Nel complesso, l’evento, oltre ad attrarre un elevato numero di spettatori, ha riscosso considerevoli successo e apprezzamento, sia per la partecipata conoscenza delle attività istituzionali svolte dai carabinieri, sia per i livelli di preparazione ed addestramento, raggiunti dalle unità cinofile dell’Arma".