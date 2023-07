"Corti in gara a San Miniato sotto la Rocca da tutta Europa"

Torna l’ArciCorto Film Festival, un evento organizzato da Arci Zona Cuoio in collaborazione con il Comune di San Miniato. "Il festival nasce dall’esigenza e dalla voglia di accorciare la distanza tra cinema e spettatore, prediligendo le autoproduzioni a basso e medio costo, per poter rendere partecipe il più possibile il pubblico", spiega il direttore artistico Cristiano Mori. Arrivato alla terza edizione, che dal 2022 è diventata Internazionale, anche quest’anno il festival ha visto l’adesione di un alto numero di opere, alcune provenienti da paesi esteri, su tematiche molto importanti. Dopo l’anteprima del Festival al Circolo Arci di Molino d’Egola, ci si avvia verso la serata finale del 27 luglio, alle 21.30, quando verranno proiettati i cortometraggi finalisti e premiati i vincitori delle varie categorie nel chiostro dei Loggiati di San Domenico. Il pubblico presente potrà votare il miglior cortometraggio contribuendo a decidere il vincitore dell’Icaro d’Argento. La giuria deciderà, invece, a chi assegnare l’Icaro d’Oro. Ospite d’eccezione Gilles Rocca.

"Una terza edizione molto attesa che si preannuncia come una conferma per questo festival nato come un altro obiettivo raggiunto, diventato sempre più importante in questi tre anni - dichiara l’assessore alla cultura Loredano Arzilli -. In gara 83 cortometraggi provenienti da Italia, Spagna, Russia, Usa e Giordania, a conferma della grande qualità di questo straordinario appuntamento, un’occasione per dare spazio e far conoscere giovani registi e un modo per dimostrare che San Miniato non è solo città di teatro ma anche di cinema" Gilles Rocca ha festeggiato da poco i 20 anni di carriera nel mondo della recitazione. Ha partecipato a numerose fiction di successo tra le quali "Carabinieri", "Distretto di polizia", "Don Matteo",