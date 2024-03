Corte d’Aquis acquistata all’asta

Torna a far parlare di sé la residenza turistica Corte d’Aquis di Casciana Terme. La struttura, cinquantadue alloggi, tutti dotati di servizi e comfort, una grande sala ristorante e una piscina, per una capienza complessiva che si avvicina alle cento unità, completata, ma mai inaugurata, è stata infatti aggiudicata all’asta nei giorni scorsi, al momento non è noto l’acquirente, per 376mila euro, praticamente l’offerta minima. Quello che si è appena concluso con l’aggiudicazione è il tentativo di vendita numero 14, tutti o quasi andati deserti ad esclusione della vendita del marzo del 2021. All’epoca l’aggiudicatario era stato il gruppo Rossetti, società internazionale che si occupa di sicurezza e vigilanza, che si era aggiudicato l’immobile per un prezzo pari a 780mila euro. Tuttavia, in seguito, lo stesso gruppo Rossetti aveva rinunciato all’acquisto perché evidentemente non credeva nell’investimento rinunciando perdendo di fatto anche la cauzione già versata di 90mila euro.

Una situazione molto simile si era verificata anche all’epoca della costruzione della Corte d’Aquis, commissionata alla Aquiter da una compagnia inglese, compagnia che si era poi tirata indietro poco prima della firma sul contratto di acquisto provocando di fatto il fallimento dell’azienda costruttrice. Il prezzo con il quale oggi si è realizzata l’aggiudicazione è poco più del 5% della prima base d’asta, quella del gennaio del 2015, quando l’immobile era valutato 6,8 milioni. E’ difficile stabilire adesso quanto questo rappresenti un segnale positivo visto i recenti trascorsi, comunque sia, l’augurio è che questo possa essere un primo piccolo passo verso la riapertura delle strutture ricettive a Casciana Terme, la cui presenza ad oggi si conta sulle dita di una mano.

Giuseppe Pino