Corso di robotica industriale: "Opportunità per i giovani"

L’assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori è intervenuto ieri mattina alla presentazione di un importante corso Its che avrà la sua sede proprio a Pontedera. L’incontro è avvenuto alla sede di Pontech, il polo tecnologico pontederese attivo nei settori innovazione, ricerca e formazione. E proprio su questo ultimo versante si innesta il corso di alta specializzazione tecnologica post diploma che formerà la figura di tecnico per l’automazione dei sistemi produttivi e la robotica industriale.

Le iscrizioni si sono chiuse in queste ore e hanno raggiunto un buon livello di partecipazione, con il via previsto nei prossimi giorni. Its Robomatic23, questo il nome del corso, si strutturerà in 1800 ore di formazione ad alta specializzazione, sviluppando una elevata qualificazione da spendere sul mercato del lavoro.

"Una bella opportunità per tanti giovani che si tiene a Pontedera - ha detto Mori - e che mette in rete le realtà del territorio, i nostri istituti superiori, le aziende, Pontech, Its Prime e che valorizza il rapporto tra formazione e impresa". La sede del corso, per le lezioni di didattica frontale, saranno le aule di Pontech, mentre i laboratori di Iti Marconi e Ipsia Pacinotti saranno la base delle materie di indirizzo come meccanica e robotica.