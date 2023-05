Corso di fotografia con premio finale

E’ giunta al termine un’altra edizione del corso di fotografia organizzato dal circolo culturale fotografico La Fototeca, corso nato in collaborazione con il Comune di Castelfranco di Sotto. Saranno esposte, fino al prossimo 4 giugno in via Marconi, circa cento foto realizzate dagli allievi durante l’ultimo ciclo di lezioni.

Alla mostra castelfranchese è legato un concorso: nel periodo della mostra i visitatori potranno votare un autore di loro gradimento per le opere esposte e il vincitore riceverà una monografia di un autore famoso offerta dalla Fototeca.