Ultimi giorni per iscriversi al corso base di fotografia promosso dall’associazione fotografica di Fornacette, "Scrivere con la luce-dalla chimica al pixel". Il corso, patrocinato dal Comune di Calcinaia e dall’unione italiana fotoamatori, è curato da Luigi Cioni con la collaborazione del team dei fotografi, e prevede un percorso in 7 lezioni di tecnica e di lavoro fotografico collettivo che accompagneranno l’allievo. Per partecipare al corso sarà necessario iscriversi entro il 13 marzo, inviando una mail con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono a [email protected]