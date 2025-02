Corsi per cittadini adulti. Organizza rete Rea-net

CASTELFRANCO-SANTA CROCELa rete Rea.net-biblioteche lungo l’Elsa e l’Arno, di cui fanno parte anche le biblioteche comunali di Castelfranco e Santa Croce, ha ottenuto un finanziamento di 235mila euro dalla Regione partecipando a un bando per promuovere corsi di formazione per adulti. Il programma prevede la realizzazione di 339 corsi di educazione permanente non formale. "Una miriade di opportunità gratuite di approfondimento e conoscenza per i cittadini adulti dei nostri comuni – si legge in una nota – I percorsi formativi sono stati definiti in base alla raccolta dei fabbisogni formativi. Sono previsti 83 corsi nell’area tematica digitale, 45 nell’area tematica lingue, 74 nell’area literacy (apprendimento continuo), 61 nell’area globalizzazione e 76 nell’area benessere, per un totale di 2.443 ore di formazione prevista. Il numero di edizioni dei corsi, la sede di svolgimento e la collocazione temporale, sono stati individuati a partire dalla rilevazione dell’interesse da parte delle biblioteche partner e definiti in modo da assicurare una copertura omogenea di tutto il territorio".