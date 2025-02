Coppia denunciata dai carabinieri per furto su un’auto

PONTEDERA

Una coppia di cittadini entrambi extracomunitari è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Pontedera per furto aggravato. L’uomo e la donna, residenti in provincia, ed entrambi con precedenti di polizia, sono indiziati del reato di furto aggravato dopo la denuncia presentata agli stessi militari dell’Arma da una donna che gestisce un impianto sportivo della città della Vespa. La donna ha raccontato ai carabinieri che, dopo aver raggiunto la propria autovettura lasciata nel parcheggio del centro sportivo, "notava la coppia che si allontanava in fretta". Arrivata alla macchina ha notato che uno degli sportelli era stato forzato e dall’abitacolo era stata rubata una borsa con denaro contante. I successivi accertamenti sul sistema antifurto della vettura dotato di telecamera permetteva il riconoscimento dei due malviventi che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso.