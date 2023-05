Controllo di vicinato al via Verbella è su WhatsApp

Il gruppo di cittadini per la sicurezza di Verbella continua la sua lotta per "debellare le gravi situazioni esistenti di sicurezza, salute, igiene e ordine pubblico". Il quartiere non ci sta e dopo aver annunciato di essersi dotato in proprio di un sistema di videosorveglianza dopo aver chiesto a più riprese le telecamere al Comune, prosegue la sua battaglia e da vita ad un comitato . Nei giorni scorsi si è tenuta la riunione tra molti residenti del quartiere Verbella così com’era stato annunciato ed emersa la volontà da parte di tutti nel costituire ufficialmente "Il Comitato Verbella". "Sono stati affrontati tutti i punti e tutte le tematiche che hanno dato luogo a questa unione d’intenti e a questa reazione dei residenti stessi – spiega la prima nota del neonato comitato : . Alla fine della riunione è stato stabilito che il giorno dopo si sarebbe creato il gruppo Whatsapp attraverso il quale tutti avranno modo di richiamare l’attenzione degli altri e denunciare eventuali problemi nel quartiere e lo statuto del Comitato, il tutto è stato fatto nei tempi prestabiliti". "Ora decideremo una data in cui incontrarci a breve per firmare tutti i documenti e procedere alla registrazione ufficiale del comitato Verbella – prosegue la nota –. Questo dimostra a chi pensava fossimo solo fumo e niente arrosto, che ci siamo e ci saremo e che Verbella finalmente avrà una protezione rispetto all’incuria a cui è stata lasciata in tutti questi anni". Dalle parole ai fatti, come per le telecamere già acquistate: un impianto di videosorveglianza composto da otto occhi elettronici che verranno messi sui palazzi.

C .B.