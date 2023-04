Controlli sulle strade Multe e sequestri

Ecco gli esiti degli ultimi controlli sulla sicurezza all’interno delle principali arterie cittadine, attività portata avanti dal nucleo carabinieri di Volterra: sono finiti al setaccio cinquantotto veicoli, identificando ottanta persone. I militari hanno elevato tredici contravvenzioni per violazioni del codice della strada, ritirato una patente di guida e sequestrati tre veicoli sprovvisti della prevista copertura assicurativa. Sono state quindi segnalate alle competenti Prefetture sette persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, ritirando a quattro di queste la patente di guida. Durante i controlli capillari che sono stati effettuati venerdì sera all’interno del territorio di competenza della comando di Volterra, i carabinieri hanno infine rinvenuto nove grammi di cocaina. In totale, sono state elevate sanzioni per un importo di 2500 euro.