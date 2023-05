Controlli e multe nei cantieri Nei guai un imprenditore per carenti misure di sicurezza

Un cantiere non rispettava gli adeguati criteri di sicurezza. Questo è quanto emerso nell’ultima attività di controllo svolta dai carabinieri della compagnia di Volterra, con il qualificato contributo del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Pisa, durante una verifica all’interno di un cantiere, nel territorio di competenza. Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato, all’autorità giudiziaria, un titolare di cariche di una società edile per la mancata adozione delle adeguate precauzioni volte a eliminare i pericoli di cadute di persone e cose dall’alto. È stata disposta la sospensione dell’attività ed elevate sanzioni e ammende per poco meno di 5 mila euro.

"Da tempo – spiegano dalla Compagnia – e con cadenzata ritmicità, proseguono, nell’ambito dei servizi istituzionali dell’Arma pisana, i monitoraggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili, volti a garantire, più in generale, il rispetto dei dettami della legge e a contrastare eventuali casi di lavoro irregolare, svolti congiuntamente dall’arma territoriale e dai supporti specializzati". Questo è il contesto in cui è stata sospesa l’attività del cantiere. Un’altra attività d’indagine ha riguardato invece un caso di furto. I carabinieri della compagnia di Volterra, a conclusione di una spedita attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà una persona, per furto. Nello specifico, al termine degli accertamenti, i militari hanno raccolto elementi in ordine alla sottrazione di un ciclomotore, asportato all’interno di un’officina del territorio di competenza. Il veicolo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.