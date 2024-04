Controlli dei carabinieri. Uomo ubriaco alla guida

PONTEDERA

I carabinieri della compagnia di Pontedera hanno effettuato controlli sulle strade del territorio di competenza nei giorni delle festività pasquali. Durante uno di questi controlli i militari dell’Arma hanno denunciato il conducente di un’auto per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato per un normale controllo dei documenti di guida e delle carte di circolazione della macchina. Il conducente è risultato positivo al test precursore e, pertanto, è stato sottoposto al più approfondito accertamento dell’alcoltest che ha dato esito positivo, evidenziando un tasso alcolemico pari ad oltre 1,90 grammi- litro, ovvero quasi quattro volte il livello consentito dalla normativa di riferimento. Così l’uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.