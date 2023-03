"Continueremo a lottare Le firme? Merito nostro"

"C’è chi ha usato il consiglio comunale aperto per addormentare la platea, togliendo spazio ai cittadini, giustificandosi e parlando - per almeno 60 minuti - di Pec inviate e chi invece si è caricato sulla spalle il disagio e le aspirazioni di un’intera comunità". Inizia così il resoconto di Gabriele Gasperini, dopo il consiglio comunale aperto che si è svolto a Ponsacco martedì sera. "Chi governa, fino a oggi, – continua – è sempre stato almeno un passo indietro rispetto alle necessità. Blindato tra le mura del palazzo. Solo dopo il consiglio comunale aperto, dopo anni di soprusi, violenze e denunce, si parla apertamente di daspo sui giornali. In una situazione di gravità eccezionale e perdurante, non basta più un’azione ordinaria che si estrinseca in Pec inviate e richieste d’aiuto. Serve coraggio, inventiva, uscire dagli schemi, prendere il toro per le corna e "forzare" la legge, se necessario". Gasperini è tra coloro che in questo ultimo anno ha portato più volte al centro dell’attenzione la situazione di via Rospicciano.

"Il sindaco, nel suo discorso, – spiega – ha commesso almeno un errore marchiano, affermando di aver portato le firme al Prefetto. Lei non ha avuto alcun ruolo attivo nella raccolta e nella consegna delle firme. Quindi di questa iniziativa non può attribuirsi alcun merito. Le firme, lo possono testimoniare tutti quei ponsacchini che ci hanno visti attivi con il porta a porta per mesi, le ha raccolte il Comitato. Le firme in prefettura le abbiamo portate noi. Potete contattarmi anche per un nuovo progetto di sostegno economico a tutte le famiglie danneggiate nel corso degli ultimi anni. Invito tutti i cittadini di buona volontà e gli amministratori a contattarmi; dobbiamo coalizzarci per riuscire a mantenere altissima l’attenzione regionale e nazionale dei media su un problema che è in tutto eccezionale e non più dilazionabile. Solo uniti si vince".