Consumo suolo pubblico. Le critiche di Andreoli

PONTEDERA

"La giunta Franconi, nonostante le buone intenzioni sbandierate nel Dup-Documento unico di programmazione, nel nuovo Poc-Piano operatico comunale e patrocinando i famosi Eco days, continua imperterrita a perseguire una politica di consumo di suolo per rimpinguare le casse comunali, cosi come preannuncia il bilancio 2024 dove si prevedono in entrata ben 4 miloni e 735mila euro di oneri di urbanizzazione a fronte di un incasso, assestato al novembre 2023, di circa 1 milione e 300mila euro".

La critica arriva da Alberto Andreoli, capogruppo di Presidio Civico Pontedera che, dopo le numerose osservazioni critiche alla variante per la realizzazione del nuovo centro commerciale del Chiesino, ora ha presentato una interrogazione sui nuovi insediamenti commerciali nella zona adiacente al cimitero comunale e al Polo dino Carlesi che "prevedono un’ulteriore colata di cemento di 39.000 metri quadrati".

"Tra il 2019 e il 2020 Pontedera ha fatto registrare un incremento di consumo di suolo in ettari del 22% – continua Andreoli – E ora si si preannunciano altri importanti interventi edilizi con ulteriori colate di cemento, mentre nulla si prevede sul recupero del patrimonio edilizio esistente, come la vecchia scuola Curtatone e i parcheggi di viale Rinaldo Piaggio, mentre altri edifici storici, come la Villa Bertelli, l’ex scuola Corridoni, l’ex Otello Cirri vengono messi all’asta. La Regione Toscana, con la Direzione ambiente ed energia, settore Valutazione impatto ambientale evidenzia, oltre all’inopportunità di escludere la previsione dal Poc l’assoluta mancanza di motivazione circa l’inevitabilità di un simile intervento nella zona del cimitero. Che, tra le altre cose, comporterebbe un notevole incremento di traffico veicolare sia pesante che leggero". Anche il comitato Parco Bellaria rileva molte criticità e manifesta contrarietà all’intervento.

g.n.