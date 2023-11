Consulta salute. Dimissioni e dure critiche

Caos nella consulta intercomunale per la tutela della salute in Alta Val di Cecina con l’abbandono delle opposizioni e delle associazioni. "Le dimissioni – scrivono la Coalizione Civica e il Gruppo Misto – rappresentano l’espressione del nostro aperto dissenso nei confronti del modo in cui il sindaco ha condotto i lavori all’interno e all’esterno della consulta, modo che l’ha resa uno strumento totalmente inefficace". Tra i motivi anche i "numerosi tagli all’ospedale" e "l’evidente disinteresse del sindaco per la materia sanitaria". Non si è fatta attendere la risposta. "Ancora una volta – scrive il sindaco – i servizi sanitari locali si trasformano in un terreno di scontro politico; così è sempre stata interpretata la partecipazione alla Consulta da parte dei componenti della minoranza consiliare".