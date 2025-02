Consulta dello sport. Si cercano volontari

Al via un secondo avviso per la costituzione della consulta comunale per lo sport del Comune di Pomarance. Domande di richiesta sul sito del Comune, da presentare entro il 28 febbraio. La consulta è costituita da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri, ed è l’organo attraverso il quale si realizza la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune. La consulta costituisce organismo di raccordo tra associazioni, comitati, gruppi organizzati, enti operanti sul territorio e l’amministrazione comunale.La consulta può presentare proposte agli organi del Comune nell’ambito delle materie di sua competenza. Il sindaco, la giunta e le commissioni possono richiedere alla consulta in via preventiva un parere non vincolante, sui temi di competenza.