Consorzio Cerbaie Iniziata la raccolta per adottare le sfagnete

COMPRENSORIO

Il crowfunding (raccolta di denaro) a sostegno del Consorzio forestale delle Cerbaie ha preso avvio il 15 febbraio scorso. In appena cinque giorni sono stati raccolti 220 euro. L’obiettivo è 60mila. Questi soldi sono destinati a gestire, mantenere e adottare, diciamo così, tre dei più importanti siti delle colline delle Cerbaie, luogo unico in Toscana e in Italia per l’elevata biodiversità e dove si trovano almeno 10 specie vegetali protette e quasi 50 di interesse regionale. I siti per cui è attivo il croudfunding sono la Sfagneta delle Pianore nel comune di Santa Maria a Monte, La Sfagneta della Sammartina, nel territorio di Fucecchio con la presenza della Drosera rotundifolia, pianta carnivora nordica e i Boschi ex Opera Pia, sempre nel comune di Fucecchio.

"Purtroppo, negli anni, i costi per la manutenzione sono diventati insostenibili per gli sforzi profusi dal Consorzio Forestale delle Cerbaie, struttura privata partecipata dalle amministrazioni comunali – dice il direttore del Consorzio Andrea Bernardini – Quanto realizzato più di dieci anni fa, rischia sempre di più di andare perduto e così anche l’opportunità, unica, di poter tutelare e promuovere questa risorsa che non ha uguali. Ecco perché abbiamo scelto tre luoghiambienti rappresentativi dell’intero sistema collinare nei quali, grazie al crowdfunding, poter ripartire con nuove energie". Per donare accedere al sito Consorzio forestale delle Cerbaie o su Eppela al link https:www.eppela.comprojects9521. Video di presentazione visibile su https:youtu.beOL0oln5o8Y8.

g.n.