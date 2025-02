Consolidamento e riqualificazione: "Sottofossi Est aperti al turismo. Illuminazione e arredo urbano"

MONTOPOLIRiqualificazione e messa in sicurezza. Un intervento da 2 milioni di euro e dalla duplice valenza quello che il Comune di Montopoli sta per avviare sul percorso dei Sottofossi versante Est (lato San Romano per intendersi). I lavori si svolgeranno in due lotti. Il primo da via Sant’Andrea (il versante in prossimità della chiesa) fino all’Arco di Castruccio e da qui al museo civico. Ieri i lavori sono stati illustrati in un incontro pubblico con la cittadinanza alla presenza dei tecnici dell’ufficio lavori pubblici e dello studio Vega engineering. "Si tratta del recupero e della riqualificazione dell’itinerario turistico del sentiero – spiega il Comune di Montopoli – Lavori complessivamente di oltre due milioni di euro. Il primo lotto è interamente finanziato grazie all’aggiudicazione di un bando Pnrr per oltre un milione e 200 mila euro mentre il secondo lotto sarà sostenuto dall’ente". "Non si tratta soltanto di una riqualificazione estetica del percorso – hanno ribadito la sindaca Linda Vanni e l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti – ma di importanti lavori di consolidamento di un intero versante. Sappiamo di abitare un luogo tanto bello quanto fragile dal punto di vista idrogeologico e intervenire sulla messa in sicurezza vuol dire rendere non solo praticabile un bellissimo percorso naturalistico, ma soprattutto intervenire su quelle che sono le criticità idrogeologiche. Come abbiamo appena fatto con la frana di Costalbagno. Grazie al nostro ufficio, alla responsabile Ilaria Bellini per il grande lavoro svolto e aver saputo intercettare i fondi Pnrr".Entro la fine di febbraio sarà sottoscritto il contratto con la ditta che si è aggiudicata i due appalti (Verde ambiente di San Salvo), e poi a seguire inizieranno i lavori che dovranno concludersi entro dieci. A fine lavori il percorso sarà percorribile a piedi e vivibile grazie all’installazione di illuminazione pubblica e arredo urbano.