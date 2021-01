Pontedera (Pisa), 4 gennaio 2021 - Piccolo incidente in auto per il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Mentre si stava recando a Volterra (Pisa), per sostenere la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura, un'auto ha tamponato la vettura su cui viaggiava Mazzeo, che era ferma ad uno stop. Il presidente dell'assemblea regionale si è recato per gli accertamenti medici all'ospedale di Pontedera (Pisa): le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, non destano preoccupazione. Per il colpo di frusta subito nell'urto dovrà portare per un paio di settimane il collare.

E' stato lo stesso Mazzeo a dare la notizia su Facebook con un post: "Amiche e amici, a quanto pare dovrò fare un breve pit stop imprevisto. Oggi, mentre stavamo andando a Volterra per sostenere la sua candidatura a Capitale Italiana della cultura, un'auto ci ha tamponati in pieno e la giornata è finita con un bello spavento e un collare da tenere per quindici giorni per me e Raffaele! Cose che capitano, purtroppo, ma l'importante è che nessuno si sia fatto male seriamente e che ora siamo a casa. Vi mando un abbraccio 'indolenzito' ma... pronto a ripartire! Ps: Un grazie di cuore a tutto il personale medico e infermieristico dell'ospedale Lotti di Pontedera. Non che ce ne fosse bisogno, ma anche oggi ho avuto la conferma della qualità e della competenza dei nostri operatori sanitari"