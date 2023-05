Consiglio comunale sospeso "Basta all’ostruzionismo Si parli di Tari e opere pubbliche"

Non si placano le polemiche politiche all’indomani della mozione d’ordine presentata dal consigliere Alberto Andreoli che giovedì pomeriggio ha portato alla sospensione ed al rinvio del Consiglio comunale. Il consigliere del gruppo Presidio civico Pontedera ad inizio seduta aveva rilevato che alcuni documenti relativi alla discussione e alla votazione di alcuni punti posti all’ordine del giorno erano arrivati in ritardo rispetto ai termini previsti dal regolamento del consiglio comunale. "Nonostante il segretario comunale abbia esaustivamente detto che avremmo potuto andare legittimamente avanti con i lavori del consiglio abbiamo proposto di rinviare la seduta al 31 maggio perché sia finalmente chiaro alla città e alla pubblica opinione l’interpretazione che il collega consigliere, dal suo insediamento in poi, ha dato al proprio ruolo e alle proprie funzioni – si legge in una nota congiunta dei gruppi di maggioranza Partito Democratico, Pontedera in Comune e Corricon –. La bulimia di accessi agli atti e interrogazioni (siamo a circa a 50 in pochi mesi) che sforna settimanalmente per adesso ha portato soltanto a rallentare l’attività di quasi tutti gli uffici; la dotazione organica dell’ente probabilmente dovrà prevedere un aumento di personale per poter evadere questo tipo di attività del consigliere. A noi sembra che sia proprio questo "il contributo" più significativo che l’azione politica del consigliere Andreoli abbia finora portato alla discussione sulle dinamiche del governo della città. Noi certamente approveremo quelle importanti delibere che approvano le agevolazioni della Tari, le opere pubbliche a La Rotta e lo sviluppo urbanistico de I Fabbri. Speriamo che quel giorno, finalmente, il consigliere possa dirci nel merito cosa ritiene giusto su questi temi. Se invece vorrà continuare nella sua mastodontica Glossa Accursiana a tutte le norme dell’ordinamento faccia pure: a noi non ci pare davvero che sia questa la strada per volere, e fare, il bene della città". Quindi la replica di Andreoli. "Il messaggio diramato dalla maggioranza consiliare è grave perché tende a delegittimare la dignità e la reputazione della persona del consigliere, con allusioni denigratorie. L’accusa è di avere richiesto il rispetto del regolamento ed esercitato le prerogative proprie della funzione di un consigliere di opposizione, necessarie per concorrere nel procedimento democratico. Se tutto questo era fino ad oggi sconosciuto alla maggioranza non è un mio problema ma di chi dovrebbe garantire i diritti delle minoranze anziché tentare di imbavagliare il legittimo confronto democratico. Della questione sarà informato il prefetto".

Luca Bongianni