Consiglio Comunale Aperto, Problematiche e Prospettive sui Servizi Sanitari

C’è la data per il consiglio comunale aperto, ribattezzato Servizi sanitari ospedalieri e territoriali. Problematiche e prospettive, in programma il 30 giugno alle 15 nella sala del Maggior Consiglio. Un consiglio richiesto dalle opposizioni, alls presenza di Asl "al quale sono invitate - dice il sindaco Giacomo Santi - le amministrazioni dell’Alta Valdicecina, le forze politiche e sindacali e le associazioni del territorio. Sarà un’opportunità per un confronto. Non c’è stata nessuna volontà di boicottare il consiglio comunale aperto, come hanno dichiarato le opposizioni. Serve anche infondere fiducia, perché sparare a zero ogni giorno, non vuol dire salvaguardare i servizi ma nuocere alla struttura sanitaria".