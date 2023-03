Consiglio aperto "Serve un luogo più capiente"

PONSACCO

"La sala consiliare è troppo piccola per il consiglio comunale aperto del 21 marzo sul tema sicurezza e bullismo, auspichiamo quindi che venga scelto un luogo adeguatamente capiente". La richiesta è firmata dal Movimento 5 Stelle di Ponsacco che "invita tutta la cittadinanza interessata a questo importante argomento a intervenire numerosa, sarà possibile per qualsiasi cittadino prendere la parola in prima persona direttamente sul posto e quindi ognuno potrà esprimere liberamente il proprio pensiero sul tema".

"E’ un’occasione unica, visto che sono diversi anni che a Ponsacco non viene indetto un consiglio comunale aperto – aggiunge il M5S – Tale seduta, ci teniamo a precisarlo, non è stata ’richiesta dalle opposizioni’, come afferma il Pd ponsacchino. Era stata la sindaca Brogi la prima a parlarne pubblicamente sulla stampa la scorsa estate. Da parte nostra ci siamo limitati più volte dall’autunno in poi a sollecitare il mantenimento di questa promessa. Finalmente il 21 marzo sarà l’occasione per mettere pubblicamente in chiaro le responsabilità di tutta la situazione del ’palazzo rosa’ che si protrae da anni e sul tema sicurezza in generale. Argomenti su cui sia la Società della Salute, sia l’amministrazione locale del Pd che il governo nazionale di destra stanno dimostrando di non saper dare delle soluzioni concrete sia alle famiglie coinvolte sia ai cittadini di Ponsacco".

A proposito di soluzioni è confermato che due famiglie sono ospiti da gennaio di un albergo a Casciana Terme. Soluzione temporanea e solo per questi due nuclei in vista del ritorno a Ponsacco.