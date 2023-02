Consigliere dona il suo gettone per le cure del collega malato

Ha donato il suo gettone di presenza al collega nel giorno del suo compleanno. "Come hanno fatto tanti altri colleghi" di divisa, spiega Gianluca Tuzza, sottufficiale della Folgore, e consigliere comunale di Ponsacco. Giancarlo Petronio, anche lui militare 43enne della Folgore, che ha un linfoma di non-Hodgkin primitivo del sistema nervoso centrale, sta affrontando costose terapie all’estero, "purtroppo non previste in Italia". Giancarlo, padre di due figli di 7 e 9 anni, è stato in Spagna per sottoporsi alle cure. Per pagare il conto, oltre 60mila euro, aveva avviato una raccolta fondi. "Sto meglio da quando sono rientrato ma, per motivi economici, ho dovuto interrompere la terapia perché la raccolta si è fermata".

Giovedì, questa nuova iniziativa di Gianluca. "Nel mondo esistono persone che combattono contro un nemico invisibile talvolta mortale", scrive Tuzza sul suo profilo fb. "Ammirevole il tuo gesto di solidarietà nei nostri confronti. Il rinunciare a qualcosa di proprio per un’altra persona , non è cosa comune", gli risponde Giancarlo.

E ricorda come donare, lanciando un nuovo appello a tutti "affinché possano continuare a supportarmi in questa battaglia, battaglia che voglio vincere", aggiunge Petronio. "Già in passato avevo donato – prosegue Tuzza – spero che altri possano fare altrettanto, come altri miei colleghi". L’iban: IT93C0347501605000318148939 - Ing Nv Bank Milano - Causale: Raccolta fondi d078e2f3. POSTEPAY: PostePayEvolution: 5333171156811180 PTRGCR79B23A841M - Causale: raccolta fondi d078e2f3. Link raccolta fondi: https:gofund.med078e2f3 Link facebook: https:www.facebook.com1183044179videos283464600662575.

An. Cas.