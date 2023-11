Consigliere comunale e storico. Fiaschi e il Milite Ignoto a Roma

Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel sacello dell’Altare della Patria a Roma. Oggi c’è anche chi lavora per trasmettere ai nostri giorni i valori del 4 novembre. Uno è a San Miniato. Michele Fiaschi, consigliere comunale ha iniziato da molti anni a documentarsi fin quando ha deciso di pubblicare il volume "Soldato Ignoto e tu?" (Fm Edizioni). Presentato nei mesi scorsi a San Miniato, alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fiaschi è stato invitato a presentare il libro lo scorso ottobre a Roma presso la sala conferenze del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia.

La presentazione del volume è stata inserita all’interno delle celebrazioni del centesimo Anniversario di Costituzione del Gruppo Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia; oltre all’autore sono intervenuti come relatori il presidente del gruppo, il generale di corpo d’armata e medaglia d’oro al valor militare Rosario Aiosa e l’editore Fabrizio Mandorlini alla presenza di un pubblico qualificato di autorità militari e di personalità civili provenienti da tutta Italia.

Il giorno successivo Michele Fiaschi si è recato al Vittoriano, accompagnato dal generale Aiosa, dal presidente Anmig Roma e Lazio Pier Giorgio Busato, per un omaggio floreale solenne al Milite Ignoto, autorizzato dal Ministero del Difesa. Un grandissimo riconoscimento per il suo impegno e la sua passione. "E’ stato per me un immenso onore aver presentato il mio volume al Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, che è la casa e la famiglia del Milite Ignoto. Il Soldato sconosciuto divenuto il simbolo di tutti i caduti e dispersi, l’eternità strappata alla morte: Padre, Fratello e Figlio di tutti. E’ un simbolo di sacrificio per il bene comune, è il simbolo di Pace", ha detto Fiaschi.