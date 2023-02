Conoscere per poter prevenire

Presso il nostro Istituto, negli scorsi anni, è stato realizzato un progetto dal titolo "Io sono l’antincendio boschivo": la Protezione Civile di Santa Croce ci ha informato sulle cause degli incendi, sulla prevenzione, e – parte più interessante e, perché no, anche divertente – abbiamo effettuato diverse prove pratiche! Essi possono essere provocati da cause naturali o, spesso, dalla mano dell’uomo, il quale poi spera di utilizzare il territorio boschivo distrutto per costruire nuove abitazioni o per ampliare spazi coltivabili. Per fortuna la legge prevede delle pene per i piromani, che aumentano qualora l’incendio metta a rischio delle abitazioni (come accaduto sul Monte Serra alcuni anni fa).

Negli ultimi anni anche sulle Cerbaie gli incendi stanno diventando sempre più frequenti, tra essi ricordiamo quello del 5 luglio 2021 sviluppatosi tra Staffoli e Galleno. Per limitare i danni la Protezione Civile consiglia di realizzare fasce parafuoco e interventi di gestione forestale in zone strategiche, al fine di salvare i boschi, gli animali che li abitano e spesso anche edifici e persone.