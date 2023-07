Conoscere la Borsa I successi del Cattaneo

Cultura e futuro. Per il quattordicesimo anno consecutivo, i ragazzi del Cattaneo hanno partecipato al progetto europeo "Conoscere la Borsa", grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di San Miniato, sempre sensibile al tema dello sviluppo della cultura finanziaria nei giovani. Per il Cattaneo hanno partecipato quattordici squadre formate in varie classi degli indirizzi: Amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali e turismo, coordinate dal referente del progetto professor Leonetto Corti. È risultato vincitore il Team “Rbb Group” della classe 4ar, seguito dall’insegnante Chiara Benedetti e formato da Diego Bagnoli e Riccardo Ricci. Conoscere la Borsa è un virtual-game pensato per avvicinare gli studenti a temi legati al mondo dell’economia e della finanza, riservato agli Associati Acri (Casse di Risparmio e Fondazioni di Origine Bancaria). A fine progetto viene organizzato un meeting nazionale per la premiazione delle squadre vincitrici a livello locale, che in questa edizione si è tenuto a Cuneo. Per il Cattaneo hanno partecipato i componenti della squadra prima classificata e Leonardo Matteoli, in rappresentanza della seconda classificata.