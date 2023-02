Conoscere Giovanni Verga

Prosegue il ciclo di incontri dedicato a Giovanni Verga, promosso dalla delegazione pontederese dell’associazione italiana di cultura classica in collaborazione con l’amministrazione comunale e la biblioteca Giovanni Gronchi. Il prossimo appuntamento (il secondo, dopo quello di gennaio) è in programma venerdì 17 febbraio alle 16. All’auditorium della Gronchi sarà presente Riccardo Castellana (università di Siena autore del libro ‘Lo spazio dei Vinti’, una lettura antropologica di Verga, che sarà introdotto da Giuseppe Lo Castro (università della Calabria), con un incontro che sarà possibile seguire in presenza o da remoto.