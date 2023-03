Il Museo Piaggio ospiterà oggi il IV congresso regionale sulle ulcere, "La gestione complessa delle ulcere cutanee tra ospedale e territorio", organizzato dal dottor Valerio Vallini, referente per l’attività di Wound Care degli ospedali di Pontedera e Volterra e responsabile dell’ambulatorio vulnologico del distretto USL di via Fleming a Pontedera. La giornata, che prenderà il via alle 8.30, è aperta a 180 professionisti del settore. "Il malato non è un’ulcera- spiega Vallini- bisogna essere consapevoli che la medicazione, pur rappresentando uno step fondamentale, in molti casi non è sufficiente a guarire la lesione. È quindi necessaria in primis una diagnosi e successivamente un approccio medico olistico in un contesto multidisciplinare che preveda l’interazione di più specialisti".