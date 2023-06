"Condannatelo a 10 anni" Il tribunale lo assolve

Secondo l’accusa, prima aveva dovuto vivere il calvario di essere stata maltrattata dalla famiglia. Poi sarebbe finita in mano al mondo dello spaccio, dentro il quale l’avrebbe portata l’ex fidanzato al culmine di una storia di sesso e droga. Era stata lei, appena 17enne, a fare dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’uomo. Il pubblico ministero Flavia Alemi, dopo aver ricostruito la sequenza dei fatti e le indagini, ha invocato la condanna a 10 anni di reclusione, oltre la multa, per il 40enne straniero che – per l’accusa – avrebbe ceduto droga alla minore (cocaina e hashish) imponendole di spacciare a scuola. Una vicenda giudiziaria, questa, incorniciata nel più ampio contesto di una vita difficile.

Nella quale le dichiarazioni accusatorie, appunto, nei confronti dell’uomo finito a giudizio che la ragazzina aveva reso – ora lei non c’è più – hanno innescato un’ulteriore indagine alla quale ha lavorato la Polizia Locale di Pontedera. L’imputato – a processo davanti al collegio del tribunale di Pisa – è stato difeso dall’avvocato Carlotta Cancogni del foro di Massa. Una difesa che ha messo sotto la lente, in particolare, l’attività d’indagine ed il fatto che tutto l’impianto accusatorio "ruotava solo intorno alla dichiarazioni che la minore aveva reso".

Una difesa che ha posto l’accento in particolare sulla mancanza di riscontri a quelle dichiarazioni: "nessuna testimonianza ha provato la cessione di droga da parte dell’imputato alla ragazza". E’ l’evidenza chiave, questa, che per la difesa dello straniero vale il lascia passare verso l’assoluzione "perché prova della sua colpevolezza in questa storia dolorosa non c’è", ha detto il legale chiudendo l’arringa. E la prospettatone difensiva ha fatto breccia nel collegio presieduto dal giudice Cipolletta che, dopo una veloce camera di consiglio, ha scagionato il 40enne da ogni accusa.

