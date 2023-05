Conciatori, anno domini 2022 Il punto all’assemblea annuale "L’Associazione resta strategica"

di Carlo Baroni

SANTA CROCE

"L’Associazione Conciatori resta determinante nelle dinamiche del comparto". Un passaggio carico di significati, questo, che è stato ribadito nel corso della assemblea annuale dal presidente Ezio Castellani, alla presenza di numerosi rappresentanti del tessuto socio economico del territorio e del comparto conciario locale e nazionale. Il presidente Castellani – presenti i due vicepresidenti dell’Associazione Conciatori, Luca Stefanelli e Roberto Lupi – ha illustrato la relazione annuale in cui sono stati tracciati i risultati raggiunti, insieme agli obiettivi, attuali e futuri, che, con l’Assoconciatori, vedranno il coinvolgimento di numerose parti. Tra gli impegni che si sono consolidati, quello della sicurezza nei luoghi di lavoro che, come ribadito nella relazione, vede l’Associazione operativa "in qualità di segreteria dell’organismo paritetico territoriale nell’organizzazione di specifici corsi di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Un ulteriore importante risultato è stato segnato – si apprende :– in ambito di gestione della tematica ambientale, relativo all’Emas di distretto. Tra le attività che sono proseguite con forza nel 2022, c’è quella del gruppo d’acquisto per l’approvvigionamento sul mercato libero di energia elettrica e gas metano per le concerie associate e per le società collegate. "Questa attività, a sostegno delle aziende aderenti – evidenzia la relazione – ha richiesto uno sforzo sostanziale a causa di un mercato delle materie prime complesso e insidioso. Nonostante ciò, l’Associazione è riuscita a fornire un servizio costante riconosciuto da tutti i conciatori". Tra i nuovi servizi offerti alle aziende associate, si inserisce il nuovo protocollo sottoscritto con Confindustria Pisa per supportare le concerie negli adempimenti in ambito di trasporto dei rifiuti.

Il 2022 ha visto anche i lavori per la nuova piattaforma del Contratto Integrativo di Zona, che "attraverso un percorso condiviso anche con le organizzazioni sindacali hanno portato alla sottoscrizione del nuovo accordo territoriale sul premio di risultato del settore conciari"o. Nell’ambito di ricerca e formazione, invece, l’Associazione ha condotto, tra gli associati, una indagine mirata per supportare il Poteco nella programmazione dei futuri percorsi formativi e professionali.