Concerto lirico al circolo Arci

Un grande evento lirico per le festività del territorio è in programma alla casa culturale di San Miniato Basso. L’appuntamento è per lunedì, Festa di Santo Stefano, quando sul palcoscenico ci sarà la corale monsignor Cosimo Balducci: al soprano ci sarà Vittoria Licostini, il tenore è Marco Mustaro, pianoforte Leonardo Ricciarelli. Dirige Piero Consoloni. In scena le grandi musiche di Giuseppe Verdi e di Giacomo Puccini. Appuntamento alle 21,30 nella grande sala del circolo ricretivo Arci in piedi dal 1975.