Concerto di Natale al Teatro Era

Sabato 21 dicembre alle 21.15 ritorna il tradizionale concerto di Natale dell’orchestra di fiati della Filarmonica Volere è Potere, diretta dal Maestro Stefano Gatti, al Teatro Era di Pontedera. Quest’anno il programma propone un viaggio musicale che spazia dalle magiche atmosfere dello Studio Ghibli alle intense colonne sonore di Hollywood, attraversando pagine storiche della musica per orchestra di fiati. Il programma è una narrazione che parte dall’innocenza delle melodie di Joe Hisaishi per lo Studio Ghibli, attraversa il drammatico Pearl Harbor di Hans Zimmer e la storica Second Suite di Holst, per poi riscoprire la magia con le note di Beauty and the Beast e del Castello Errante di Howl. Il viaggio si conclude con un tributo ai Coldplay e alle festose melodie natalizie.