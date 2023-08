Concerie tra presente e futuro "Soddisfatti nelle incertezze"

COMPRENSORIO

"Conciatori toscani protagonisti in uno scenario che resta complesso a causa degli strascichi delle questioni geopolitiche internazionali che hanno pesato sulla ripresa post pandemica". In concomitanza con l’inizio delle ferie i presidente di Assoconciatori Santa Croce e Consorzio Conciatori Ponte a Egola analizzano l’andamento del settore e parlano di futuro. "L’andamento – dice il presidente dell’Associazione Conciatori, Ezio Castellani – complessivamente ci soddisfa, pur se siamo consapevoli delle incertezze. Dalle oscillazioni del prezzo del gas al rincaro dei costi energetici e delle materie prime che, comunque, siamo riusciti a gestire". "Le incognite affrontate al meglio dai nostri imprenditori – dice il presidente Matteoli – ci mostrano la buona salute di questo Distretto, che si conferma centrale per l’intera filiera della moda. La capacità di innovare è uno dei nostri elementi di forza".

Ricerca e innovazione sono alla base dell’evoluzione del Distretto, al pari degli investimenti nelle infrastrutture consortili dove i conciatori continuano a investire risorse. Prima tra tutte la riorganizzazione della depurazione industriale nel comprensorio e di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole come previsto dall’Accordo di Programma, il cosidetto "Tubone", che entrà in funzione nel 2026. "I lavori nei depuratori di Santa Croce e Ponte a Egola – dicono i presidenti Castellani e Matteoli – proseguono secondo il cronoprogramma condiviso con Regione e Ministero. I depuratori saranno pronti a ricevere e depurare flussi d’acqua che arriveranno da Valdinievole, Valdelsa, Empoli e Pontedera, attestandosi così tra i maggiori impianti di depurazione dell’intera Europa".

La ricerca vede al centro dei progetti il Poteco (Polo tecnologico conciario). "Il Poteco – spiega Ezio Castellani – rappresenta una risorsa unica per ricerca e sperimentazione, uno dei centri di eccellenza che vogliamo continuare a valorizzare". "Resta strategico pure per la formazione – aggiunge Michele Matteoli – che in questo Distretto, anche grazie al Poteco, registra un buon equilibrio tra domanda e offerta di lavoro per il comparto, e questo non è un risultato scontato".

Ora le concerie chiuderanno per circa tre settimane. Alla ripresa saranno subito impegnate negli ultimi preparativi per Lineapelle, la fiera di settore più importante. "I nostri imprenditori – concludono i due presidenti – sapranno portare, come sempre, il meglio dell’offerta del settore. Pur continuando a muoverci in un contesto non privo di insidie restiamo fiduciosi. Le nostre aziende hanno tutti i numeri per rendersi protagoniste dell’evento e ribadire la propria leadership".

g.n.