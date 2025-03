Concerie, fra crisi e ripartenza: "Lineapelle tappa strategica"

L’importanza di Lineapelle che si è tenuta a Fieramilano a Rho: "un appuntamento di assoluto valore per le tante e qualificate aziende toscane, molte della zona del Cuoio, che hanno esposto i loro apprezzati prodotti", dice Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale e candidata presidente dalla Lega alle prossime elezioni che ha visitato la fiera e incontrato gli imprenditori. "Un’occasione unica ed importante per sostenere il nostro settore conciario, simbolo di eccellenza e di storica tradizione imprenditoriale -prosegue Meini –. Mai come quest’anno, tra l’altro, viste le difficoltà del comparto, è stato doveroso rafforzare il legame fra istituzioni ed aziende". "Nell’ambito della Fiera, mi ha anche particolarmente inorgoglito vedere premiate alcune scuole di Santa Maria a Monte, Santa Croce e San Miniato nel contesto della pregevole iniziativa “Amici per la pelle 2025” – sottolinea la rappresentante del Carroccio – . Chissà che, dopo questa bella esperienza, qualcuno di questi giovani non vorrà, magari, avvicinarsi al mondo della pelle, trovando proprio in questo settore un significativo sbocco lavorativo".