Concerie, accordo siglato Aumento del premio e banca ore solidale

di Carlo Baroni

Un aumento di 210 euro l’anno e l’istituzione della banca ore. Ma ci sono anche altre novità. Nei giorni scorsi è stato sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo territoriale, più noto nel settore a livello locale come “premio di zona“ del distretto conciario di Santa Croce.

L’integrativo, che riguarda circa 3.000 lavoratori e oltre 200 aziende, passa da un importo annuale di 2.000 euro per ogni dipendente, ad un importo di 2.210 euro. La sua valenza sarà triennale ed oltre ad aver migliorato la normativa relativa al welfare, viene istituita, appunto anche la banca ore solidale. ""L’ottimo risultato ottenuto con il rinnovo di questo integrativo rafforza le buone relazioni sindacali costruite nel tempo con le associazioni datoriali che rappresentato le aziende territoriali della concia", dicono Sonia Paoloni, Loris Mainardi, Alessandro Conforti, rispettivamente segreteria nazionale della Filctem Cgil, segretario regionale della Filctem Toscana, segretario generale della Filctem di Pisa.

"Inoltre – hanno proseguito i tre rappresnetanti sindacali -, dimostra come la valorizzazione del capitale umano sia fondamentale ai fini di uno sviluppo di qualità per l’affermazione delle produzioni in una fascia di mercato alta in cui deve essere sempre più ricercata la competizione sull’innovazione piuttosto che sui costi".

"Questo rinnovo – concludono – pone le basi anche per l’avvio del percorso di presentazione della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende conciarie in scadenza il prossimo 30 giugno". Un traguardo, questo, che arriva in una fase delicata per famiglie e imprese. Anche per il comparto cuoio e pelli che ha dovuto fare i conti con le problematiche del post pandemia, con gli effetti della guerra e con il rimbalzo dei prezzi che – indubbiamente – sono stati un freno importante a quelle, diversamente, avrebbe dovuto essere un periodo di piena ripresa del settore. Nonostante tutto il comparto ha tenuto sia dal punto di vista produttivo che occupazionale, le aziende hanno spinto forte su ricerca e innovazione per aggredire i mercati, e anche gli ultimi eventi fierticici hanno confermato l’eccellenza della lavorazione e le prospettive interessanti che , pur con tutte le difficoltà ancora in essere, si profilano per l’industria della pelle.