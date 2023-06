Con la Sant’Anna le comunità energetiche

MONTOPOLI

Il Comune di Montopoli sta lavorando a progetti e accordi per facilitare la creazione delle comunità energetiche. Questo tipo di iniziativa, che vedrà la partecipazione diretta dei cittadini. Le comunità energetiche dovranno essere previste nel nuovo piano regolatore del territorio comunale di Montopoli. Le comunità energetiche sono una iniziativa tesa a gestire meglio e risparmiando il consumo di energia.

Per mettere in piedi queste comunità energetiche, ma soprattutto per fare in modo che possono essere istituite e "istituzionalizzate" nei regolamenti edilizi comunali, il Comune di Montopoli ha deciso di avviare una collaborazione tramite convenzione con l’Istituto di management della scuola superiore di studi universitari e perfezionamento Sant’Anna di Pisa" per "daredare seguito ad attività congiunte di studio e ricerca nell’ambito della pianificazione di comunità

energetiche, mediante lo sviluppo di competenze e progettualità, significativamente in tema di elementi costitutivi e le fasi di sviluppo nel territorio comunale".

"Potranno essere avviate iniziative volte a stabilire e rafforzare relazioni stabili di ascolto, confronto e collaborazione con la società civile e, quindi, assumere anche responsabilità sociale di dialogare con il territorio con un processo che prevede interazione e ascolto e con l’obiettivo di generare benefici quali lo sviluppo di nuove competenze, l’acquisizione di nuove idee, il miglioramento delle finalità della ricerca e la promozione di forme di co-progettazione", viene specificato ancora nel documento del Comune guidato dal sindaco Giovanni Capecchi.