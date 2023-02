"Con i giovani bisogna riallacciare un patto di fiducia"

Gli adulti di oggi probabilmente sono più fragili, insicuri, hanno disimparato a dire di no. Oppure nel peggiore dei casi non sanno cosa dire. L’altra faccia della medaglia sono i figli, il più delle volte trattati da re, sul piatto della bilancia tra i ’no’ e i ’sì’ ricevuti alla generazione ’Z’ sembra tutto dovuto. La vicenda dei fiori calpestati da Blanco sul palco di Sanremo la dice lunga su questo meccanismo psicologico. A confermarlo è la psicologa e psicoterapeuta pisana Simona Cotroneo. "E’ lo spaccato di un’Italia dove gli adulti cercano di giustificare in tutti i modi i comportamenti dei loro figli, sono confusi, e questo non saper agire influenza inevitabilmente i ragazzi". "Usare esclusivamente il ’pugno di ferro’ - aggiunge Cotroneo - è un retaggio del passato, ormai distante dalla nostra realtà, e può essere controproducente poiché spesso provoca reazioni opposte nei ragazzi: invece che seguire alla lettera le parole dei genitori si sentono attratti dalla trasgressione delle regole, specialmente in fase adolescenziale. Oppure sono influenzati dal ’cattivo esempio’ di alcuni coetanei. Allo stesso modo, non saper porre dei paletti è un problema, nel momento in cui i genitori diventano degli ’amici’ agli occhi dei figli perdono completamente autorevolezza".

La soluzione per Cotroneo è di "riuscire a trovare un equilibrio con l’obiettivo fondamentale di riallacciare un legame di fiducia dove si è interrotto tra genitori e figli. La fiducia va recuperata a livello sociale tramite comportamenti in grado di dare il giusto esempio, perché purtroppo sempre più spesso non è così". Anche sul fronte dell’abuso di sostanze stupefacenti dice Controneo: "Il ’no’ fine a se stesso spesso non porta a niente. Anzi instilla nei giovani la curiosità di infrangere le regole imposte dai genitori. Ciò che può fare la famiglia è spiegare le motivazioni, guidare i figli e consigliarli nei momenti difficili cercando di andare al nocciolo della questione. In sintesi, indagare le cause più profonde del disagio, ovvero scoprire il motivo dell’uso (oppure dell’abuso) di sostanze e non solo (vedi le dipendenze dal virtuale, come i social oppure il gaming). E’ fondamentale scavare fino alla radice per comprendere perché i ragazzi sostituiscono l’entusiasmo per la vita con una dipendenza".

Ilaria Vallerini