Comunità energetica. Incontro pubblico

È stato pubblicato sul sito del Comune di Capannoli un avviso per la costituzione di una comunità energetica. Si apre così la fase costituente della Comunità Energetica Rinnovabile promossa dall’amministrazione comunale. Giovedì 15 febbraio alle ore 16 nel salone nobile di villa Baciocchi, sarà presentato alla cittadinanza l’avviso e le modalità di adesione all’associazione. Le comunità energetiche rinnovabili sono, infatti, associazioni composte da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture e mettere in atto una serie di azioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione rivolto alla riduzione del loro consumo energetico.