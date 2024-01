Comunità ed energia "Pulita e meno cara"

MONTOPOLI

Le Comunità energetiche rinnovabili sono gruppi di famiglie, imprese, enti pubblici, attività che si uniscono per autoprodursi l’energia elettrica e che, tramite un’attenta gestione degli impianti e dei consumi ricevono incentivi e utili che possono ridistribuire tra loro (magari con un’attenzione alle famiglie più fragili), o destinare ad attività sociali o di utilità collettiva. Montopoli, grazie alla spinta dell’amministrazione e al lavoro dell’ufficio tecnico e ambiente di cui fanno parte Fausto Condello, Claudia Toti e Sandro Bartaloni, che la vicesindaca Linda Vanni ringrazia, è uno dei primi Comuni a dare una spinta alla costituzione di una (o più) Cer (Comunità energetiche rinnovabili). E per far questo avvia un percorso partecipativo con la popolazione insieme all’Istituto di management della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e la Simurg Ricerche di Livorno e in collaborazione di Arrr (Agenzia regionale recupero risorse). Il primo incontro di presentazione è in programma lunedì 29 gennaio alle 21 nei locali della Pubblica Assistenza in via Mattei a Capanne. Il progetto ha il sostegno economico della Regione con 11.050 euro.

"Come possiamo usare in modo più efficace l’energia elettrica a nostra disposizione? Come si possono fronteggiare i costi di produzione dell’energia? Quale può essere il nostro contributo nella lotta contro i cambiamenti climatici? Intorno a questi quesiti e nel quadro delle strategie da adottare nel nuovo piano strutturale in corso di redazione è cominciata a Montopoli una riflessione sulle Cer – spiegano la vicesindaca Linda Vanni e Paolo Moretti consigliere comunale con delega alle politiche educative ambientali e scolastiche per – Abbiamo deciso di accogliere il grido dei giovani del movimento Fridays for Future e da quanto detto dai cittadini durante gli incontri preparatori al piano strutturale. Grazie al finanziamento regionale potremmo avviare un approfondimento sul tema".

Fabio Iannone della Sant’Anna ha spiegato il ruolo della Scuola pisana che ha "elaborato un questionario e raccoglierà dati per favorire insieme a SImurg la creazioni di reti". Il questionario è reperibile sul sito e sulla pagina Facebook del Comune. Per organizzare al meglio l’incontro del 29 gennaio iscriversi usando il modulo reperibile al seguente indirizzo: https://indagini.simurgricerche.it/index.php/467751?newtest=Y&lang=it dove sarà possibile conoscere anche le date dei laboratori (10 e 15 febbraio, 2 e 14 marzo). Ilaria Rapetti di Simurg ha illustrato i vari passaggi del processo partecipativo ed evidenziato l’importanza del "questionario e e della stanza virtuale sulla partecipazione già attivata sul sito della regione".

gabriele nuti